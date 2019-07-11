Куприянов рассказал о прыжке КАМАЗа на этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Сергея Куприянова прибыл шестым на пятом этапе ралли «Шелковый путь».

По его словам, во время прохождения трассы приходилось ехать на максимальной скорости, что явилось серьезным испытанием для подвески.

«После старта едем на максималке, и там произошел прыжок, как вылетели. Надо будет потом посмотреть видео из кабины. Полет был длинным», — цитирует Куприянова «Матч ТВ».

Победу на спецучастке одержала команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Он проехал по Монголии от Улан-Батора до Мандалгоби (337 км) за 2 часа 45 минут 28 секунд.

Вторым к финишу пришел экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением россиянина Антона Шибалова (+4.18), третье место занял белорус Сергей Вязович (МАЗ, +6.52).

В общем зачете грузовиков после пяти этапов лидирует Вязович — 12 часов 34 минуты 5 секунд.

Напомним, ранее на «Шелковом пути» произошел конфликт между командами КАМАЗа и МАЗа.