На «Шелковом пути» произошел конфликт между командами КАМАЗа и МАЗа

Организаторы ралли «Шелковый путь» изучили показания приборов с грузовиков после того, как пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов обвинил члена команды МАЗ Сергея Вязовича в том, что тот не пропустил его вперед.



Инцидент произошел на втором этапе. КАМАЗ начал подавать сигналы грузовику МАЗ, чтобы его пропустили. Однако из-за узкой дороги белорусский экипаж не смог пропустить соперника, а когда дорога стала шире, обогнал впереди ехавшие внедорожники и рванул вперед. Из-за этого Шибалов несколько отстал.

Проверку приборов инициировали белорусы. Оказалось, что на МАЗе он был исправен, а судьи насчитали всего один поступивший сигнал от Антона Шибалова, сделанный на расстоянии в 328 метров, пишет «Матч ТВ».

«Что интересно, прибор в машине Шибалова показал, что тот много раз посылал нам сигналы, однако делал это на расстоянии вне зоны приема. То есть его сигналы попросту не доходили. Когда это выяснилось, никаких претензий у Антона к нам не было. Мы с уважением относимся к экипажам КАМАЗа и рады, что конфликт исчерпан», — разъяснил Вязович.



Напомним, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял второе место в рамках второго этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Победил на этапе представитель Белоруссии Сергей Вязович (МАЗ) с показателем в 2 часа 29 минут 42 секунды. Тройку замыкает голландец Мартен ван ден Бринк («Рено», +6,25).