Данные о расходах на нацпроекты будут обнародованы осенью

Сведения о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов появятся на Едином портале бюджетной системы осенью этого года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

На текущий момент ведомство прорабатывает вопрос состава информации, подлежащей публикации, а также периодичности ее актуализации. При этом в Минфине отметили, что информация о кассовом исполнении расходов по всему федеральному бюджету постоянно публикуется в открытом доступе.

«Доступ [на Едином портале бюджетной системы] к этой информации есть у всех», — цитирует ТАСС представителя министерства.

Информацию Минфин предоставил на фоне сообщений в СМИ о том, что ежемесячные показатели по данным об исполнении нацпроектов долгое время не публикуются для общественности.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что не все регионы готовы исполнить обязательства по нацпроектам. Только 11% субъектов РФ считают цели выполнимыми.