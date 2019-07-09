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Кудрин: только 11% регионов уверены в исполнении нацпроектов

14:16, 09.07.2019
Кудрин: только 11% регионов уверены в исполнении нацпроектов
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что не все регионы готовы исполнить обязательства по нацпроектам. Только 11% субъектов РФ считают цели выполнимыми.

В то же время 15% считают задачи нацпроектов невыполнимыми, рассказал Кудрин депутатам Госдумы. Еще 38% регионов видят риски провала.

«Мы не говорим, что цели не достижимы, мы говорим, что нужно предусмотреть меры, которые бы обеспечили достижение», — добавил Кудрин.

Кроме того, на парламентских слушаниях глава Счетной палаты рассказал, что считает главной задачей ведомства — мониторинг реализации указа президента и национальных проектов. Это видение нашло отражение и в новой стратегии ведомства.

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