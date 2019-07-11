Арбитраж постановил взыскать с бывшего предправления банка «Советский» 157 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласился с требованием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскать с экс-председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова 157 млн рублей.

Решение было принято 8 июля, сообщает пресс-служба АСВ.

Напомним, что «Советский» санировал «Татфондбанк». После краха татарстанского банка АСВ взялось и за «Советский». В результате 12 руководителям кредитной организации были предъявлены требования на 5,06 млрд рублей. В списке оказался и бывший глава совета директоров банка Станислав Митрушин, который был объявлен в международный розыск ровно год назад.