Аэропорты «Казань» и «Бегишево» хотят оформить в стилистике имен Тукая и Лемаева

Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин считает, что зданиям аэропортов «Казань» и «Бегишево» требуется тематическое оформление в соответствии с присвоенными именами Тукая и Лемаева.

Фомин обращает внимание, что это нужно сделать при широком вовлечении общественности, сообщает телеграм-канал «Без булдырабыз». Телеграм-канал оценивает это предложение как «экстраважную инициативу».

Напомним, 31 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имен лиц, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Согласно документу, аэропорт Казани назван в честь татарского писателя Габдуллы Тукая. Аэропорт «Бегишево» получил имя Николая Лемаева.