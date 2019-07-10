Бывший гендиректор Disney в России станет топ-менеджером Сбербанка

Экс-глава Disney в России Марина Жигалова-Озкан со 2 сентября перейдет на работу в Сбербанк.

В рамках новой должности она займет кресло старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций кредитной организации. Ранее этим направлением занималась старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова.

Жигалова-Озкан будет курировать маркетинг, рекламу и коммуникации по всей группе Сбербанка, в том числе в «дочках» компании, рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Марина Жигалова-Озкан 13 лет возглавляла компанию Disney в России и СНГ. До этого трудилась на руководящих постах в таких структурах, как «Профмедиа» и «Интеррос».

Ранее сообщалось, что Сбербанк и McDonald's могут открыть совместные точки в ряде регионов.