Сбербанк и McDonald's могут открыть совместные точки в ряде регионов

Сбербанк обсуждает вопрос сотрудничества с McDonald's по запуску совместных отделений. Они могут появиться в нескольких регионах.

Такие экспериментальные заведения планируется открыть до конца года. Как рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, сейчас вырабатывается формат подобных отделений, поскольку неясно как должны уживаться два столь разных формата.

«Я искренне надеюсь, что до конца года мы сможем открыть совместные отделения», — передают его слова «Ведомости».

Топ-менеджер пояснил, что поток клиентов банков падает по всему миру и сотрудничество с McDonald's могло бы привлечь новых клиентов. Банк, по его словам, рассматривает разные форматы взаимодействия с компаниями, у которых есть стабильный поток клиентов, и McDonald's — одна из них.