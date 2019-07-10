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В Татарстане создали Межведомственный совет по развитию волонтерства

16:51, 10.07.2019
В Татарстане создали Межведомственный совет по развитию волонтерства
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана создал Межведомственный совет по развитию волонтерства в РТ, куда вошли 22 человека

Согласно постановлению, председателем совета стала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Ее заместителем стал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, секретарем — руководитель департамента по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин.

Одной из задач совета будет организация взаимодействия исполнительных органов власти республики с общественными волонтерскими организациями.Также он будет заниматься формированием предложений по поддержке приоритетных направлений добровольчества (волонтерства) и осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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