В Татарстане создали Межведомственный совет по развитию волонтерства

Кабинет министров Татарстана создал Межведомственный совет по развитию волонтерства в РТ, куда вошли 22 человека



Согласно постановлению, председателем совета стала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Ее заместителем стал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, секретарем — руководитель департамента по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин.

Одной из задач совета будет организация взаимодействия исполнительных органов власти республики с общественными волонтерскими организациями.Также он будет заниматься формированием предложений по поддержке приоритетных направлений добровольчества (волонтерства) и осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Татарстан.