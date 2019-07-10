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Меркель прокомментировала очередной приступ сильной дрожи

15:26, 10.07.2019
Меркель прокомментировала очередной приступ сильной дрожи
Фото: flickr.com

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов о своем состоянии здоровья после очередного приступа сильной дрожи.

По ее словам, каких-либо поводов для беспокойства нет, политик не ощущает недомоганий.

«Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться», — цитирует ТАСС Меркель после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Напомним, Меркель сегодня вновь стало плохо на публичном мероприятии. До этого она почувствовала недомогание на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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