Меркель вновь стало плохо на публичном мероприятии

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание на официальном мероприятии. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter.

Во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в четверг, 27 июня, политик испытала приступ сильной дрожи. Меркель попыталась справиться с ним, меняя положения рук.

После этого канцлер протянули стакан воды, но она отказалась от помощи.

בפעם השנייה בתוך 10 ימים: דיווח על כך שקנצלרית גרמניה מרקל רעדה — הפעם במהלך הצהרות של נשיא גרמניה pic.twitter.com/tmQtR1CCki — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 27, 2019

Напомним, накануне Меркель почувствовала недомогание на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда политики стояли на ковровой дорожке в ожидании исполнения национальных гимнов. Дрожь Меркель объяснили установившейся в Берлине жарой и обезвоживанием канцлера.