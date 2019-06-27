Новости общества

12:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Меркель вновь стало плохо на публичном мероприятии

11:51, 27.06.2019
Меркель вновь стало плохо на публичном мероприятии
Фото: flickr.com

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание на официальном мероприятии. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter.

Во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в четверг, 27 июня, политик испытала приступ сильной дрожи. Меркель попыталась справиться с ним, меняя положения рук.

После этого канцлер протянули стакан воды, но она отказалась от помощи.

Напомним, накануне Меркель почувствовала недомогание на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда политики стояли на ковровой дорожке в ожидании исполнения национальных гимнов. Дрожь Меркель объяснили установившейся в Берлине жарой и обезвоживанием канцлера.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров