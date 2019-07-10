Из-за сильного урагана в Перми обломки арт-объекта упали на машину

Фото: скриншот - соцсети

В Перми произошел сильный ураган днем в среду, 10 июля. Кадры с последствиями опубликованы в соцсетях.

В результате шквалистого ветра затопило центр города, от повалившихся на землю деревьев пострадали несколько автомобилей. Также ураган разрушил арт-объект «Объемный QR-код» на улице Ленина. Часть конструкции упала на автомобиль.

По данным регионального Минздрава, пострадали три женщины. Все они доставлены в больницу с различными ушибами.

На данный момент ураган в Перми прекратился.

Напомним, ранее в Башкирии во время урагана от удара молнии погибла женщина.