В Башкирии во время урагана от удара молнии погибла женщина

В результате урагана на территории Башкирии сильный ветер сорвал крыши жилых домов, двух школ, магазина.

Инциденты произошли в Аургазинском, Миякинском, Стерлибашевском районах в понедельник, 24 июня. Также в результате удара молнии во дворе жилого дома в селе Анясево скончалась 52-летняя женщина, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В настоящее время в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. В ведомстве рекомендуют жителям РБ во избежание происшествий обязательно соблюдать правила безопасности.

Напомним, сегодня в Башкирии ожидаются сильные ливни и грозы.