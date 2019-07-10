«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

«Рубин» и «Ростов» договорились о переходе в казанский клуб 22-летнего защитника Константина Плиева на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать под номером «3».

Константин Плиев родился 26 октября 1996 года во Владикавказе. Выступал за команды «Алания» (Владикавказ), «Волгарь» (Астрахань), «Балтика» (Калининград). В феврале 2018 года стал игроком «Ростова».

В первой части сезона 2018/19 сыграл 21 матч в ФНЛ и 2 в Кубке России в составе «Балтики», где выступал на правах аренды. В весенней части сезона вернулся в «Ростов», за который сыграл 4 матча в Премьер-лиге и 1 в Кубке России.