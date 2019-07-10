«Татгролизинг» признан потерпевшим по делу на 68 млн рублей

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В Казани стартовал судебный процесс по делу о мошенничестве на 68 млн рублей. В хищении зерна и денег на эту сумму в 2009-2012 годах обвиняют учредителя ООО «Агропромышленная корпорация «Союз» Флера Гайфуллина.



26 млн рублей аграрный директор, по версии обвинения, похитил путем получения вступивших в силу решений Арбитражного суда Татарстана о взыскании долга с АО «Татагролизинг», а долг этот образовался после поставке «Союзом» запчастей в счет оплаты ранее приобретенного зерна за 42 млн рублей с лишним.

Потерпевшее АО спустя 8 лет после сделки объявило стоимость запчастей завышенной, а зерно похищенным.

Гайфуллин претензии в свой адрес не признает, вспоминая об уголовном преследовании экс-гендиректора лизинговой компании.