Суд одобрил арест почти 9 млрд рублей экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Под арестом оказались 121,7 млн евро, что эквивалентно 8,7 млрд рублей.

Решение было принято еще 4 июля. Пресс-секретарь суда Юнона Царева отметила, что постановление еще не было обжаловано защитой, передает ТАСС.

Напомним, что 1 апреля суд уже арестовал почти 0,5 млрд рублей Абызова. Арестовано было и имущество экс-министра в Москве и Московской области. Следствие полагает, что арест имущества обеспечит выплату компенсаций потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

