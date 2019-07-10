В Уфу приехал основатель Международных детских игр Метод Клеменц

Информация о том, что на 53-е летние Международные детские игры, которые проводятся в Башкортостане, приедет основатель Игр, 85-летний Метод Клеменц, подтвердилась. Вместе с женой и дочкой почетный гость прилетел в Уфу.

В планах Клеменца принять участие в церемонии открытия МДИ, которая состоится сегодня в уфимском спорткомплексе «Уфа-Арена» в 17.00, и посмотреть спортивные состязания. Также гость планирует прогуляться с семьей по столице Башкортостана и посетить достопримечательности, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о нынешних Международных детских играх, особенностях соревнований. Общая стоимость мероприятий составила около 4 млрд рублей, из которых 150 млн внес генеральный спонсор — «Газпром».

