Эксперты прогнозируют избрание Радия Хабирова и Александра Беглова

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил обзор первого этапа подготовки к выборам этого года. Эксперты считают, что среди врио глав регионов пятеро могут не волноваться за свое избрание.

Руководители Санкт-Петербурга, Башкирии, Калмыкии, Курской и Липецкой областей получили «от предшественников хорошее электоральное наследство». Таким образом, Александр Беглов, Радий Хабиров, Бату Хасиков, Роман Старовойт и Игорь Артамонов являются уверенными фаворитами в своих регионах.

«Радию Хабирову, кроме того, помогает репутация опытного администратора и укорененного в Башкортостане политика», — пишет «Коммерсант».

На 8 сентября назначены прямые выборы глав в 16 регионах, а также выборы 13 региональных парламентов. Эксперты фонда отмечают, что 13 из 16 претендентов на губернаторские должности — недавно назначенные врио.

Напомним, что накануне Хабиров официально стал кандидатом на пост главы Башкирии. Республиканский ЦИК зарегистрировал его и выдал чиновнику соответствующее удостоверение.