В селе Богородское Пестречинского района построят новый детский сад вместо старого деревянного — видео

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В селе Богородское Пестречинского района единственный детский сад, который располагается в старом деревянном здании. Родители дошкольников сомневаются, насколько строение безопасно. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Глава Богородского сельского поселения Пестречинского района Фарит Фаезов рассказал, что старое деревянное здание единственного в селе детского садика идет под снос. «На следующий год, будем надеяться, нам построят новый садик», — продолжил Фарит Фаезов. 2,7 млн рублей на проектно-изыскательные работы, связанные со строительством нового детсада, были выделены еще в прошлом году. В исполкоме района утверждают, что эти деньги находятся в работе. Район уже предоставил земельный участок под строительство. Детский сад на 120 мест построят рядом с местной школой.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2019 года в Татарстане сдадут 27 новых детсадов.