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До конца 2019 года в Татарстане сдадут 27 новых детсадов

15:28, 19.06.2019
До конца 2019 года в Татарстане сдадут 27 новых детсадов
Фото: Инна Серова

27 новых детских садов сдадут в эксплуатацию в Татарстане до конца текущего года. Об этом на проходящей в казанском политехническом лицее N 182 первой секции августовского совещания работников образования республики сообщил заместитель премьер-министра — министр образования и науки Рафис Бурганов.

Десять детсадов строятся в Казани, шесть — в Набережных Челнах, по два — в Альметьевске и Нижнекамске, по одному — в Елабуге, Азнакаево, Мензелинском, Пестречинском, Лаишевском, Кайбицком и Нурлатском районах.

Кроме того, два детсада — в Арске и Тукаевском районе — уже сданы.

ОбществоОбразованиеБизнесУслуги Татарстан
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