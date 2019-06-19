До конца 2019 года в Татарстане сдадут 27 новых детсадов

Фото: Инна Серова

27 новых детских садов сдадут в эксплуатацию в Татарстане до конца текущего года. Об этом на проходящей в казанском политехническом лицее N 182 первой секции августовского совещания работников образования республики сообщил заместитель премьер-министра — министр образования и науки Рафис Бурганов.

Десять детсадов строятся в Казани, шесть — в Набережных Челнах, по два — в Альметьевске и Нижнекамске, по одному — в Елабуге, Азнакаево, Мензелинском, Пестречинском, Лаишевском, Кайбицком и Нурлатском районах.

Кроме того, два детсада — в Арске и Тукаевском районе — уже сданы.