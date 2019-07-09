В первом полугодии отток капитала из РФ вырос в 2,5 раза

По итогам первого полугодия 2019 года чистый отток капитала из РФ составил $27,3 млрд. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Определяющую роль в этом сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами, пояснил Банк России.



Напомним, что в январе — мае 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором увеличился почти в 1,9 раза по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. По итогам первых пяти месяцев 2019 года чистый вывоз капитала составил $35,2 млрд.