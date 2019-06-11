Чистый отток капитала из России за пять месяцев увеличился до $35,2 млрд

В январе — мае 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором увеличился почти в 1,9 раза по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

По итогам первых пяти месяцев 2019 года чистый вывоз капитала составил $35,2 млрд. Этот показатель сформировался главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов.

Напомним, по итогам января — апреля 2019 года чистый отток капитала из России составил $34,7 млрд. Это в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

