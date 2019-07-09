Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.

Он отметил, что антироссийские настроения в стране раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии, пишет ТАСС.

Также Путин заявил, что «много чести» возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его.

Ранее сегодня Государственная дума единогласно рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии в связи с «антироссийскими провокациями» и внести соответствующие предложения президенту РФ.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Кремль не поддаваться на провокации радикалов.