Президент Грузии призвала Кремль не поддаваться на провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление для российских властей. На брифинге она призвала Кремль не поддаваться на провокации радикалов.

«Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе», — заявила глава государства на брифинге, сообщает «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал антироссийские заявления протестующих в Грузии и брань телеведущего в отношении президента РФ Владимира Путина с руководством страны. Он подчеркнул, что подобные настроения подогреваются властями, и назвал их «русофобской истерикой».