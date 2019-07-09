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Президент Грузии призвала Кремль не поддаваться на провокации

13:57, 09.07.2019
Президент Грузии призвала Кремль не поддаваться на провокации
Фото: bbc.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление для российских властей. На брифинге она призвала Кремль не поддаваться на провокации радикалов.

«Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе», — заявила глава государства на брифинге, сообщает «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал антироссийские заявления протестующих в Грузии и брань телеведущего в отношении президента РФ Владимира Путина с руководством страны. Он подчеркнул, что подобные настроения подогреваются властями, и назвал их «русофобской истерикой».

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