Госдума призвала правительство РФ ввести санкции против Грузии

Государственная дума единогласно рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии в связи с «антироссийскими провокациями» и внести соответствующие предложения президенту РФ.

В первую очередь речь идет о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из нашей страны в Грузию, сообщает пресс-служба Госдумы.

О возможном запрете на ввоз в Россию грузинских товаров стало известно вчера.

