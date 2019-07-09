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Госдума призвала правительство РФ ввести санкции против Грузии

13:14, 09.07.2019
Госдума призвала правительство РФ ввести санкции против Грузии
Фото: kremlon.ru

Государственная дума единогласно рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии в связи с «антироссийскими провокациями» и внести соответствующие предложения президенту РФ.

В первую очередь речь идет о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из нашей страны в Грузию, сообщает пресс-служба Госдумы.

О возможном запрете на ввоз в Россию грузинских товаров стало известно вчера.

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