МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18.00 9 июля по 18.00 10 июля.

По данным Гидрометцентра РТ, в указанное время местами ожидаются сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с и гроза, сообщает МЧС.

Напомним, что 9 июля на территории Татарстана ожидается переменная облачность, днем в большинстве районов пройдут дожди. Также возможна гроза, локально град. Воздух прогреется до 22—27°С.