В Татарстане прогнозируют град, порывистый ветер и 27°С

9 июля на территории Татарстана ожидается переменная облачность, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди.

Также возможна гроза, локально град. Утром и днем местами прогнозируют порывистый ветер до 15—20 м/с. Воздух прогреется до 22—27°С, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на июль. Почти на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

