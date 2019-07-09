В Татарстане продается пристройка к ТЦ «Модная семья» за 338 млн рублей

Четырехэтажная пристройка к ТЦ «Модная семья» на улице Бурхана Шахиди выставлена на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

Общая площадь строения составляет порядка 7 тысяч кв. метров. На территории центра находятся арендаторы, объект имеет все необходимые коммуникации. В объявлении указано, что здание продается только за прямые деньги без рассрочки и кредита.

«Торговый центр реализуется в связи с банкротством. В ближайшее время пройдут торги, поэтому время продажи ограничено», — рассказал продавец корреспонденту «Реального времени».

Отмечается, что аренда объекта не предусмотрена. Стоимость ТЦ — 338 млн рублей.

Напомним, ранее в Казани выставили на продажу сеть веревочных парков SKY park за 7 млн рублей.