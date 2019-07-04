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В Казани выставили на продажу сеть веревочных парков SKY park за 7 млн рублей

17:09, 04.07.2019 1
В Казани выставили на продажу сеть веревочных парков SKY park за 7 млн рублей
Фото: avito.ru

В Казани продают сеть веревочных парков SKY park. Заявленная стоимость — 7 млн рублей.

В объявлении указано, что «это раскрученный, готовый, высокодоходный бизнес, работающий на рынке с 2012 года».

— От бизнеса не избавляюсь, а продаю в связи со сменой места жительства. Форма собственности — ООО, — указано в объявлении, размещенном на Avito.

Напомним, компания «Альтера Инвест» продает многопрофильную медицинскую клинику в Казани площадью 656 кв. м. Ее стоимость оценивается в 70 млн рублей.

Клиника расположена в центре города. Помещения разделены на две зоны, площадью 309 кв. м и 347 кв. м, которые можно приобрести по отдельности.

ОбществоБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:15
    Плох тот бизнес, который нельзя продать!
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