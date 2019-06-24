В Роскачестве рассказали, как избежать угона автомобиля

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь автомобиль от угона.

В ведомстве отмечают, что наиболее эффективным методом защиты от преступников является нанесение на авто аэрографии и наклеек. При этом эксперты развеивают миф — «мой автомобиль не нужен угонщикам». Они подчеркивают, что спрос на автомобили и их комплектующие всегда остается высоким.

Среди других советов Роскачества — установить в машине противоугонную «метку», то есть брелок с электронным устройством, которое принимает и передает сигналы в некотором диапазоне частот.

Кроме того, рекомендуется установить ПИН-коды в машине, замок на рулевое колесо, спутниковую сигнализацию, а также GPS/GSM-маяк, пишет ТАСС.

Также следует обратиться к производителю автомобиля, чтобы узнать, если есть какие-либо дополнительные шаги, которые можно предпринять, чтобы защитить именно эту модель.

Напомним, ранее в Британии составили ежегодный рейтинг самых ненадежных автомобилей.