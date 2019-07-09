Налоговые органы уличили спонсора «Своей игры» в выводе денег в кипрский офшор

Канцелярский бренд Erich Krause, который являлся бывшим спонсором телевизионной викторины «Своя игра», перевел около 300 млн рублей в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче. Об этом свидетельствует решение суда.

В документе подчеркивается, что контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств.

Кроме того, фирма была создана за месяц до заключения рекламного контракта с Erich Krause. За все время своего существования она не занималась никакой деятельностью, кроме предполагаемых съемок ролика для канцелярского бренда.

Напомним, ранее на Александра Маслякова подали в суд из-за товарного знака КВН.