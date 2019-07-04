На Александра Маслякова подали в суд из-за товарного знака КВН

ООО «Группа 7» обратилось в суд с иском о требовании аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», главой которого является ведущий Александр Масляков.

Согласно карточке дела, истцы считают, что права на товарный знак после смерти одного из основателей КВН Сергея Муратова были унаследованы его женой Мариной Топаз. Она передала его «Группе 7».

Отмечается, что никто из владельцев прав не давал согласия на регистрацию прав на товарный знак КВН за «АМИК».



Иск рассмотрят 19 августа.

Напомним, первый выпуск КВН состоялся в 1961 году. Над программой работали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. Масляков стал ведущим передачи. «АМИК» занимается производством программы с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Масляков остался ведущим КВН после увольнения из ГУП.