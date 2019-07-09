Instagram ввел функцию по защите пользователей от травли в Сети

Социальная сеть Instagram применила нововведение, которое направлено на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете.

Механизм позволяет с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. Если пост будет расценен как оскорбительный, то его автору предложат изменить его.

Еще одним новшеством в соцсети станет появление функции Restrict, которая позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями, говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, ранее в Telegram появилась новая функция. Мессенджер обзавелся возможностью архивировать чаты.