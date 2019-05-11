В Telegram появилась новая функция

Мессенджер Telegram обзавелся возможностью архивировать чаты.

Благодаря обновлению пользователь может очистить список чатов, отправив ненужные диалоги в архив и оставив в общем списке только актуальные контакты.

В архиве можно закрепить до 100 чатов, чтобы они были в том порядке, в котором пользователь хочет их видеть, передает портал VC.ru.

Напомним, ранее в Казахстане перекрыли доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram.