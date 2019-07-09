В России на 70% могут быть увеличены акцизы на вино

Правительство России может внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым акцизы на тихие вина увеличатся на 72,2%, на игристые — на 11,1%.

Законопроект предполагает, что с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут на 3 рубля — с 18 до 31 рубля за литр, на игристые на 4 рубля — с 36 до 40 рублей за литр.

На данный момент проект одобрен кабмином и в ближайшее время будет внесен в Госдуму РФ, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

Причиной повышения акцизов называется необходимость приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции.

Также в будущем планируется уравнять ставки акциза на бесспиртовые вино и винные напитки.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести запрет на ввоз вина из Грузии. В перспективе введение запрета может привести к росту нелегального импорта и закрытию части грузинских виноделен.