В России могут ввести запрет на ввоз вина из Грузии

Вскоре после заявления Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина государственные органы стали запрашивать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках магазинов.

Это может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое на данный момент занимает 17% российского импорта. В перспективе введение запрета может привести к росту нелегального импорта и закрытию части грузинских виноделен, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что за поступающей в Россию алкогольной продукцией из Грузии будет усилен контроль.

