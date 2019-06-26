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В России могут ввести запрет на ввоз вина из Грузии

09:01, 26.06.2019
В России могут ввести запрет на ввоз вина из Грузии
Фото: pixabay.com

Вскоре после заявления Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина государственные органы стали запрашивать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках магазинов.

Это может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое на данный момент занимает 17% российского импорта. В перспективе введение запрета может привести к росту нелегального импорта и закрытию части грузинских виноделен, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что за поступающей в Россию алкогольной продукцией из Грузии будет усилен контроль.

ОбществоБизнес
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