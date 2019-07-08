Президент Сирии провел перестановки в силовых структурах

Среди наиболее громких перестановок в силовых структурах Сирии — назначение одного из самых приближенных к Башару Асаду, президенту страны, силовиков вице-президентом по безопасности. Речь идет об Али Мамлюке, который возглавлял национальное бюро безопасности.

Кроме того, стало известно об отставке Джамиля Хассана, который был главой Управления разведки ВВС, сообщает «Коммерсантъ».



Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия добилась в Сирии больших результатов, чем ожидала, выполнив целый ряд важных для страны задач.

