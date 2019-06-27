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Президент России: Россия добилась в Сирии большего, чем ожидала

22:51, 27.06.2019
Президент России: Россия добилась в Сирии большего, чем ожидала
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия добилась в Сирии больших результатов, чем ожидала, выполнив целый ряд важных для страны задач.

«Во-первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, — речь идет о нескольких тысячах человек — в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно», — сказал он
в интервью британской газете Financial Times.

Среди задач, которые добилась Россия, Путин назвал сохранение сирийской государственности и стабилизации обстановки в регионе, а также получение Вооруженными силами РФ практики.

Напомним, Путин после прямой линии подтвердил, что в Сирии находятся наемники, связанные с частной военной компанией Евгения Пригожина.

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