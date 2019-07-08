Счетная палата РТ: нарушения в Республиканской инфекционной больнице составили 125 млн рублей

Счетная палата Татарстана подвела итоги проверки использования бюджетных средств Республиканской клинической инфекционной больницей (РКИБ). Объем нарушений составил 125,2 млн рублей.

Почти все они связаны со сферой управления и распоряжения госсобственностью, сообщает пресс-служба ведомства.

Аудитор Ильнур Мубараков сообщил, что медучреждение не использует недвижимость и имущество на 4,4 млн рублей. Также не используется земельный участок стоимостью 115,2 млн рублей.

Министр здравоохранения республики Марат Садыков пояснил, что на этом участке планируется строительство второй очереди больницы — детской клиники.