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Счетная палата РТ: нарушения в Республиканской инфекционной больнице составили 125 млн рублей

17:39, 08.07.2019
Счетная палата РТ: нарушения в Республиканской инфекционной больнице составили 125 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Счетная палата Татарстана подвела итоги проверки использования бюджетных средств Республиканской клинической инфекционной больницей (РКИБ). Объем нарушений составил 125,2 млн рублей.

Почти все они связаны со сферой управления и распоряжения госсобственностью, сообщает пресс-служба ведомства.

Аудитор Ильнур Мубараков сообщил, что медучреждение не использует недвижимость и имущество на 4,4 млн рублей. Также не используется земельный участок стоимостью 115,2 млн рублей.

Министр здравоохранения республики Марат Садыков пояснил, что на этом участке планируется строительство второй очереди больницы — детской клиники.

АналитикаЭкономикаБюджетОбщество Татарстан
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