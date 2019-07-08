ФНС рекомендовала проверить долги по налогам перед отпуском

Федеральная налоговая служба посоветовала гражданам проверить свои долги перед отпуском. В противном случае должник может обнаружить, что ему запрещен выезд из России.

«Непогашенная задолженность является основанием для обращения в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России», — говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

Отмечается, что получить информацию можно через личный кабинет или в многофункциональном центре. Оплатить задолженность можно также в приложении «Заплати налоги».