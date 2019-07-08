В Татарстане может снизиться производство меда из-за массовой гибели пчел

В 2019 году объемы производства меда из-за гибели пчел могут снизиться с 7 тыс. тонн в 2018 году до 6 тыс. тонн.

Генеральный директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства Республики Татарстан» Фаиз Динмухаметов отметил, что дефицита меда не ожидается. Роста цен на мед также не будет, пишет «Интерфакс».

Ранее эксперты назвали наиболее вероятную причину массовой гибели пчел в Татарстане и еще пяти соседних регионов. Как сообщили «Реальному времени» в Управлении аквакультуры и пчеловодства РТ, мор спровоцировали фермеры, выращивающие рапс, обработав поля смертельными для пчел ядохимикатами. О том, какие районы охвачены «эпидемией», сколько пчелосемей погибло и как чиновники планируют спасать ситуацию, — в нашем материале.