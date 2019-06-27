СМИ сообщили о назначении Евкурова на пост заместителя Шойгу

Покинувший пост руководителя Ингушетии по собственному желанию Юнус-Бек Евкуров займет кресло заместителя министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщают источники «Коммерсанта».

Официальной информации в настоящее время нет. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сменивший Евкурова, сегодня был представлен правительству республики.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он возглавлял регион с 2008 года.