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СМИ сообщили о назначении Евкурова на пост заместителя Шойгу

10:33, 27.06.2019
СМИ сообщили о назначении Евкурова на пост заместителя Шойгу
Фото: realnoevremya.ru

Покинувший пост руководителя Ингушетии по собственному желанию Юнус-Бек Евкуров займет кресло заместителя министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщают источники «Коммерсанта».

Официальной информации в настоящее время нет. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сменивший Евкурова, сегодня был представлен правительству республики.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он возглавлял регион с 2008 года.

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