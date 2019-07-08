Во втором квартале 2019 года россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

По итогам второго квартала 2019 года в России увеличились расходы на развлечения вне дома, покупку новой одежды и отпуска. Об этом говорится в исследовании потребительского доверия The Conference Board и Nielsen, проведенного среди более чем 32 тысяч онлайн-респондентов в 64 странах мира.



Так, свободные средства тратят на развлечения вне дома 28% россиян (+5%, чем в первом квартале 2018 года), на покупку одежды — 37% (+4%), на отпуска — 31% (+1%), пишет ТАСС.

76% россиян заявили, что у них есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды). Это на 4% больше, чем в предыдущем квартале. Доля тех, кто сберегает средства, не изменилась (28%), а тех, кто выплачивает долги — снизилась на 2%, до 31%.

Напомним, что в первом квартале 2019 года экономить были вынуждены 69% россиян, что на 7% больше. За этот период россияне пытались сократить расходы на газ и электричество, а также реже использовать личный автомобиль. Кроме того, граждане стали меньше копить и тратить деньги на развлечения вне дома.