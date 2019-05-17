Эксперты сообщили о росте доли экономящих россиян в первом квартале 2019 года

В первом квартале 2019 года экономить были вынуждены 69% россиян, что на 7% больше, чем в первом квартале 2018 года. Это следует из данных исследования, проведенного The Conference Board в сотрудничестве с агентством Nielsen.



В январе — марте текущего года россияне пытались сократить расходы на газ и электричество, а также реже использовать личный автомобиль. Кроме того, граждане стали меньше копить и тратить деньги на развлечения вне дома.



Большинство потребителей (79%) считают, что Россия находится в состоянии рецессии. При этом доля тех, кто верит в улучшение экономического положения в ближайшее время, увеличилась с 4% до 6%, передает РБК.



Ранее сообщалось, что около 40% россиян недовольны условиями жизни в стране. Часть опрошенных жителей страны вынуждена экономить, брать кредиты или деньги в долг и продавать свое имущество.

