Полиция задержала девять уроженцев Перми, грабивших банкоматы в Ставропольском крае

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступной группировки, которые вскрывали и грабили банкоматы в Ставропольском крае.

Участниками ОПГ являлись девять уроженцев Перми. На их счету 22 взломанных банкомата в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах. Общая сумма похищенных средств составила 22 млн рублей.

Полицейские в ходе обысков обнаружили у злоумышленников 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В настоящее время арестованы шесть предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества, трое отправлены под домашний арест.

Напомним, ранее во время Пермского международного марафона неизвестные взорвали банкомат Сбербанка.