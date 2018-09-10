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Происшествия

Во время Пермского международного марафона неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

13:55, 10.09.2018 1
Во время Пермского международного марафона неизвестные взорвали банкомат Сбербанка
Фото: commons.wikimedia.org

Во время Пермского международного марафона в воскресенье утром, 9 сентября, неизвестные взорвали банкомат Сбербанка по улице Карпинского, 107.

По предварительным данным, злоумышленники воспользовались тем, что во время спортивного мероприятия основные силы полиции были брошены на обеспечение порядка в центре Перми. На данный момент неизвестно, смогли ли преступники завладеть деньгами, пишет «Вкурсе».

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Напомним, Пермский международный марафон выиграл бегун из Тольятти.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:23
    дебилоиды... все равно их вычислят и посадят. стоило ли ради временной прибыли идти на преступление? риторический вопрос
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