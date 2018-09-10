Во время Пермского международного марафона неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

Во время Пермского международного марафона в воскресенье утром, 9 сентября, неизвестные взорвали банкомат Сбербанка по улице Карпинского, 107.

По предварительным данным, злоумышленники воспользовались тем, что во время спортивного мероприятия основные силы полиции были брошены на обеспечение порядка в центре Перми. На данный момент неизвестно, смогли ли преступники завладеть деньгами, пишет «Вкурсе».

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Напомним, Пермский международный марафон выиграл бегун из Тольятти.