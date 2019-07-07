В Пензенской области прошел «Сабантуй», который посетили представители Татарстана

В городе «Спутник» Пензенской области прошел региональный «Сабантуй-2019". Перед этим торжества прошли во всех муниципальных образованиях, где проживают представители татарской национальности.

«Очень приятно, что на протяжении многих лет к нам на Сабантуй приезжают гости из Татарстана, мы дружим и поддерживаем друг друга в развитии... Хочется поблагодарить татарское население за вклад в развитие пензенского региона — экономическое, социальное, культурное. Спасибо за то, что мы вместе работаем над тем, чтобы это развитие региона продолжалось — открывались новые предприятия, строились дома, создавались семьи, рождались дети, чтобы людям разных национальностей жилось на пензенской земле комфортно, в дружбе и взаимодействии, тогда Россия будет самой мощной на свете державой», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Праздник посетил председатель Бугульминского муниципального района Татарстана, мэр Бугульмы Линар Закиров, который от имени всех татарстанцев поздравил пензенцев с праздником и передал поздравления от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Также на «Сабантуе» присутствовали председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Напомним, что в 2017 году в крупнейшем татарском селе мира — Средней Елюзани Пензенской области — прошел 8-й всероссийский сельский Сабантуй. Подробнее — в материале «Реального времени».