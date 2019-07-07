Эксперты прокомментировали, как прогнозируемое снижение ставки Центробанка скажется на россиянах

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— Для российских граждан снижение рыночных ставок и стабильность рубля могут обеспечить благоприятный период. Понижение ставки Центробанком говорит о низких проинфляционных рисках, что позволяет рассчитывать на умеренный рост цен на потребительскую корзину, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Он подчеркивает, что банковские ставки по ипотеке и потребкредитам могут также снизиться. В качестве примера Галактионов приводит 2016-2018 годы. Переход к снижению, по мнению Галактионова, поддержит доступность жилья, а также других товаров и услуг для населения, сообщает «Российская газета».

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк собирается «серьезно подумать» о траектории снижения ставок из-за слабых данных экономики.