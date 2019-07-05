Центробанк собирается «серьезно подумать» о траектории снижения ставок из-за слабых данных экономики

Слабые данные по росту экономики страны — причина «серьезно подумать» на заседании совета директоров ЦБ РФ о траектории снижения ставок и увеличении шага по их снижению.

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что диапазон нейтральной ставки сохраняется на уровне 6—7%. Набиуллина добавила, что инфляционные ожидания в стране остаются высокими и незаякоренными. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ЦБ РФ рассказала, что Центробанк рассматривает возможность публикации прогноза ставки.

Напомним, ранее глава Центробанка сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния.