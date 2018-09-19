Детский омбудсмен предложила сдавать телефоны при входе в школу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сдавать телефоны при входе в школу.

Однако, по ее словам, окончательное решение по поводу запрета мобильных телефонов в школе должна принимать администрация образовательного учреждения.

«Мне нравится школа, где все телефоны остаются на входе. Как дети дома пользуются телефонами, решают родители, а в школе — вправе решать школа. Мне кажется, совершенно удобно, что телефоны остаются на входе, и дети уже дальше ими не пользуются» — цитирует омбудсмена ТАСС.



Ранее сообщалось, что родители в среднем расходуют более 21 тысячи рублей на подготовку ребенка к школе.